Один из обвиняемых по коррупционному делу Tallinna Sadam приговорен к условному сроку

Валдо Ыунапа наказали двумя годами и шестью месяцами лишения свободны условно с испытательным сроком в два с половиной года. Соглашение означает, что Ыунап свою вину признавать не должен, но обвинительный приговор все равно получит. Также он обязуется возместить процессуальные расходы на сумму 1350 евро.

Согласно обвинению, Ыунап являлся посредником в даче и получении взятки между главами Tallinna Sadam Кальюрандом и Кийлем и содействовал отмыванию денег через Locatore Group OÜ.