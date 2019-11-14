"Очевидец": водитель со справкой инвалида похитил контролера парковки

По словам контролера, у припаркованного внедорожника BMW X5 под стеклом была карточка инвалида, но темная полоса на стекле не позволяла убедиться, что карточка действительна, поэтому был выписан штраф, пишет rus.err.ee со ссылкой на передачу "Очевидец" на ETV.

Пока женщина выписывала штраф следующему нарушителю в нескольких сотнях метров от BMW, его водитель вернулся и обнаружил квитанцию, после препирательств схватил женщину и потащил ее к внедорожнику и поехал к офиса фирмы Ühisteenused, где начал ругаться уже на работников офиса.

На прошлой неделе 52-летний Юрий заключил с прокуратурой компромиссное соглашение, признав себя виновным в лишении человека свободы и согласившись оплатить судебные издержки. Однако выписанный штраф на 30 евро ему платить не пришлось: он опротестовал решение, представив официальную карточку инвалида, и Департамент транспорта рутинно аннулировал штраф.