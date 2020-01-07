Очередная жертва телефонных мошенников: мужчина из Рапламаа потерял целых полмиллиона евро!

Сегодня начали уголовное производство по факту того, что в ноябре 2019 года русскоговорящий мужчина по телефону предложил живущему в Рапламаа лицу инвестиционную возможность. Чтобы заставить деньги расти, житель Рапламаа по настоянию и под руководством двух наставников перевел деньги на иностранный счет, к которому у него больше нет доступа. Этой схемой лицу причинили ущерб в сумме более 500 000 евро.

По словам советника по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, этот случай только что дошел до прокуратуры и поскольку уголовное дело только начали, сейчас его невозможно прокомментировать.

Также сейчас невозможно прокомментировать, сможет ли жертва когда-нибудь получить свое имущество обратно. "Такие случаи бывают, и эти схемы циркулируют. Следует быть осторожными и не верить предложениям, которые лучше, чем хотелось бы верить", — добавила Рейнхольд.

Такое мошенничество само по себе совсем не ново, только сумма ущерба беспрецедентно велика.