04.12.2019, 18:47

Очередная жертва мошенников: на пожилую женщину оформили кредит в 4000 евро и украли деньги

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Uus 5eurone rahatäht
Uus 5eurone rahatähtFoto: Karin Kaljuläte

3 декабря поступила информация, что мошенники связались с 68-летней жительницей волости Раазику с предложением об инвестициях. В итоге на женщину взяли кредит в 4000 евро, а затем перевели с ее счета все деньги.

По наускиванию мошенников женщина загрузила на свой компьютер программу удаленного доступа TeamViewer, тем самым дав мошенникам доступ к своему компьютеру и банковскому счету.

В итоге на имя женщины без ее ведома был оформлен кредит на сумму в 4000 евро. После этого мошенники перевели с ее счета 4250 евро в платежную среду.

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