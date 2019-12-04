Очередная жертва мошенников: на пожилую женщину оформили кредит в 4000 евро и украли деньги

По наускиванию мошенников женщина загрузила на свой компьютер программу удаленного доступа TeamViewer, тем самым дав мошенникам доступ к своему компьютеру и банковскому счету.

В итоге на имя женщины без ее ведома был оформлен кредит на сумму в 4000 евро. После этого мошенники перевели с ее счета 4250 евро в платежную среду.