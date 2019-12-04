04.12.2019, 18:47
Очередная жертва мошенников: на пожилую женщину оформили кредит в 4000 евро и украли деньги(41)
3 декабря поступила информация, что мошенники связались с 68-летней жительницей волости Раазику с предложением об инвестициях. В итоге на женщину взяли кредит в 4000 евро, а затем перевели с ее счета все деньги.
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