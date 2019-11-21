Очередная жертва: инвестиционные мошенники обманули жителя Эстонии на 150 000 евро

По данным правоохранителей, мошенники действовали под видом лиц, предлагающих инвестиционные услуги.

Мужчина в течение некоторого времени переводил с целью совершения инвестиций на счет компании деньги. По предварительным данным, общая сумма составила свыше 150 000 евро, точный размер уточняется.

Полиция в этом году неоднократно предупреждала жителей Эстонии о том, чтобы они не делали инвестиций в компании, которые связываются с ними по телефону, так как речь идет с большой долей вероятности о мошенниках.

За восемь месяцев этого года полиция зарегистрировала 107 подобных случаев мошенничества, ущерб от которых достигает 1,86 млн евро.