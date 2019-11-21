Очередная жертва: инвестиционные мошенники обманули жителя Эстонии на 150 000 евро(5)
Ляэнеская префектура полиции сообщила, что вчера полицию известили о случае мошенничества, в ходе которого житель Пярнумаа потерял свыше 150 000 евро.
Ляэнеская префектура полиции сообщила, что вчера полицию известили о случае мошенничества, в ходе которого житель Пярнумаа потерял свыше 150 000 евро.
По данным правоохранителей, мошенники действовали под видом лиц, предлагающих инвестиционные услуги.
Мужчина в течение некоторого времени переводил с целью совершения инвестиций на счет компании деньги. По предварительным данным, общая сумма составила свыше 150 000 евро, точный размер уточняется.
Полиция в этом году неоднократно предупреждала жителей Эстонии о том, чтобы они не делали инвестиций в компании, которые связываются с ними по телефону, так как речь идет с большой долей вероятности о мошенниках.
За восемь месяцев этого года полиция зарегистрировала 107 подобных случаев мошенничества, ущерб от которых достигает 1,86 млн евро.
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