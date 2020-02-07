Очень нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 9-летний Андрей

Сегодня утром ушел из дома в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 9-летний Андрей, в школу ребенок не пришел и его местонахождение до сих пор неизвестно. Полицейские занимаются сейчас поисками ребенка, но просим всех, кто сегодня видел Андрея, незамедлительно позвонить на номер 112.
У мальчика нет при себе мобильного телефона. Его рост 140 см, на нем была сине-белая куртка, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапка с помпоном зелено-желто-синей расцветки.
Андрей может находиться в Мустамяэ, Нымме, у пруда Ыйсмяэ, но не исключены и другие районы Таллинна.
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