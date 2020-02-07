Очень нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 9-летний Андрей

Сегодня утром ушел из дома в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 9-летний Андрей, в школу ребенок не пришел и его местонахождение до сих пор неизвестно. Полицейские занимаются сейчас поисками ребенка, но просим всех, кто сегодня видел Андрея, незамедлительно позвонить на номер 112.
Хотя ранее сообщалось, что он мальчик найден, на самом деле поиски ведутся до сих пор.
У мальчика нет при себе мобильного телефона. Его рост 140 см, на нем была сине-белая куртка, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапка с помпоном зелено-желто-синей расцветки.