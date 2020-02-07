07.02.2020, 14:41

Очень нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 9-летний Андрей

дополнено в 16:15
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Очень нужна ваша помощь! В Таллинне пропал 9-летний Андрей
PPA

Сегодня утром ушел из дома в Мустамяэ на Акадеэмиа теэ 9-летний Андрей, в школу ребенок не пришел и его местонахождение до сих пор неизвестно. Полицейские занимаются сейчас поисками ребенка, но просим всех, кто сегодня видел Андрея, незамедлительно позвонить на номер 112.

Хотя ранее сообщалось, что он мальчик найден, на самом деле поиски ведутся до сих пор.

У мальчика нет при себе мобильного телефона. Его рост 140 см, на нем была сине-белая куртка, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапка с помпоном зелено-желто-синей расцветки.

Андрей может находиться в Мустамяэ, Нымме, у пруда Ыйсмяэ, но не исключены и другие районы Таллинна.

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