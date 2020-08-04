Обзор RIA: на целый месяц Эстонию накрыла волна фишинг-мошенничества

Ежемесячный обзор Департамента государственной инфосистемы (RIA) о происходящем в киберпространстве Эстонии фокусируется на мошенничестве с счетами, жертвой которого стала больница, отслеживании аккаунта электронной почты одного из спортивных союзов Эстонии и фишинговых письмах.

По словам руководителя службы кибербезопасности RIA Лаури Аасманна, в Эстонии был отмечен новый тип мошенничества со счетами. ”Мошенники взяли имеющиеся в открытом доступе данные, в конкретном случае — из реестра государственных тендеров, где можно найти информацию о том, в какой стадии находится тот или иной конкурс госпоставки. Например, таким образом была получена информация о закупке в Восточно-Таллиннской центральной больнице, которую выиграло литовское предприятие. Мошенники связались с больницей от имени победителя тендера”, — сказал Аасманн, описывая преступную схему.

За несколько месяцев кибермошенники выманили у больницы более 10 000 евро. Использовавшие похожий почерк злоумышленники пытались обвести вокруг пальца еще одно эстонское учреждение, проводившее международный гостендер. ”При оплате счетов следует быть чрезвычайно внимательным, поскольку для воплощения в жизнь мошенничества злоумышленники могут хорошо подготовиться. Они делают подготовительную работу, поэтому и различным учреждениям следует уделить этому время. Разумеется, в идеале мы не должны идти нога в ногу с мошенниками, а должны опережать их на пару шагов”, — сказал Аасманн.

Киберслучаи в Эстонии

В течение всего июня в RIA была отмечена волна фишинг-мошенничества, когда у людей на грамотном эстонском языке пытались выманить информацию об их счетах. Как правило, заголовок фишинговых писем был на английском языке: ”Re: Invoice”, но в содержании письма уже использовалась символика учреждений и предприятий Эстонии. Насколько известно RIA, таким образом было атаковано около десятка учетных записей различных предприятий и учреждений. С учетной записи рассылаются сотни или тысячи электронных писем, а сам аккаунт электронной почты настраивается таким образом, что преступники могут получить доступ к письмам даже после сброса паролей. Информация, украденная таким образом, впоследствии может быть использована в мошенничестве со счетами.