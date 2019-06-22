Обыск в квартире стрелка с Теллискиви не прояснил его мотивы для убийства

"Перед полицией и прокуратурой стоит серьезная задача выяснить, какой был мотив подозреваемого. Только сделать это теперь будет очень сложно, поскольку подозреваемый мертв", — сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани

Обыск, проведенный на квартире подозреваемого в расстреле таксистов, 30-летнего Райво Юримяэ, также не дал полиции дополнительной информации о его образе жизни, мыслях и планах.

"Местом жительства, известным нам, Юримяэ особенно не пользовался и там дополнительной информации нам собрать не удалось. Сведения, которые помогли выйти на след подозреваемого, поступили полиции благодаря жителям Эстонии, социальным сетям, журналистам. Очень много наводящей информации поступило после нашего обращения к общественности, в итоге нам удалось выследить подозреваемого", — пояснил Яани.

По данным регистров, Райво Юримяэ три раза регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (FIE), указав род деятельности — таксоизвоз, а в качестве домашнего адреса он указывал квартиру в доме на улице Хагуди.