Объявлены в розыск: Маргарита и Виктория не вернулись в Таллиннскую тюрьму

Приметы женщин:

- 37-летняя Маргарита ростом 153 см, худощавое телосложение, зеленовато-коричневые глаза;

- 26-летняя Виктория ростом 174 см, среднего телосложения, зеленовато-коричневые глаза. На левой руке, левой кисти, подбородке и на голени левой ноги имеются шрамы.

Маргарита Гаранина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, а Виктория Сакун - за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в крупных количествах.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенных на фотографии женщин, просят сообщить по телефонам 112 или 612 7500.