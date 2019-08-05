Объявлены в розыск: Маргарита и Виктория не вернулись в Таллиннскую тюрьму(15)
В понедельник, 5 августа, к назначенному времени в Таллиннскую открытую тюрьму не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун.
В понедельник, 5 августа, к назначенному времени в Таллиннскую открытую тюрьму не вернулись заключенные Маргарита Гаранина и Виктория Сакун.
Приметы женщин:
- 37-летняя Маргарита ростом 153 см, худощавое телосложение, зеленовато-коричневые глаза;
- 26-летняя Виктория ростом 174 см, среднего телосложения, зеленовато-коричневые глаза. На левой руке, левой кисти, подбородке и на голени левой ноги имеются шрамы.
Маргарита Гаранина осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, а Виктория Сакун - за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в крупных количествах.
Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенных на фотографии женщин, просят сообщить по телефонам 112 или 612 7500.
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