Объявленный в розыск 15-летней подросток нашелся

В воскресенье полиция попросила помощи в установлении местонахождения 15-летнего жителя Таллинна Эке-Каарела, который ушел в субботу из дома и не вернулся.
В воскресенье полиция попросила помощи в установлении местонахождения 15-летнего жителя Таллинна Эке-Каарела, который ушел в субботу из дома и не вернулся.
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