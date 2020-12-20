20.12.2020, 18:50

Объявленный в розыск 15-летней подросток нашелся

 (6)
EST 4
Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В воскресенье полиция попросила помощи в установлении местонахождения 15-летнего жителя Таллинна Эке-Каарела, который ушел в субботу из дома и не вернулся.

Несколько позже полиция сообщила, что подросток вернулся домой, с ним всё в порядке.

Читайте также: