07.01.2021, 17:52

Объявленный в розыск 13-летний Витя нашелся

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Uues politsei vormirõivad
Uues politsei vormirõivadFoto: Madis Veltman

Сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве.

После публикации новости о поисках мальчика Витя сам связался с близкими. С ним все в порядке и его доставят домой, сообщила в начале шестого вечера полиция.

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