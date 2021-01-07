Объявленный в розыск 13-летний Витя нашелся

Сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Вити, который 3 января покинул место лечения в Кохтла-Ярве.
После публикации новости о поисках мальчика Витя сам связался с близкими. С ним все в порядке и его доставят домой, сообщила в начале шестого вечера полиция.
В Британии студентка оглохла после мытья головы
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Это были последние слова умирающего от COVID-19 медика
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество