Обвиняющийся в сексуальных домогательствах к ребенку музыкант предстал перед судом(1)
Сегодня в Харьюском уездном суде начались слушания по делу музыканта и актера Венно Лоосаара, обвиняющегося в сексуальном совращении 10-летней девочки.
Сегодня в Харьюском уездном суде начались слушания по делу музыканта и актера Венно Лоосаара, обвиняющегося в сексуальном совращении 10-летней девочки.
Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.
В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару инцидент произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.
Сам Лоосар обвинения отрицал.
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