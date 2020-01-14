Обвиняемый в педофилии эстонский музыкант: мой сын боится идти в школу! Выходом может стать отъезд из Эстонии

По его словам, все вещи ему вернули, кроме одного жесткого диска, на котором нашли фотографии и видеофайлы, где "вероятно были изображены несовершеннолетние". "Детское порно — это звучит громко. Но это не так! До понедельника прошлой недели ни я, ни мой адвокат даже не знали, о каких видео и фото идет вообще речь! Фотографии оказались на жестком диске с дисков, которые я когда-то купил и точно не знал, какие материалы там находятся. Когда под бдительным оком прокурора мы смогли их просмотреть, то я бы не осмелился утверждать, что там изображены несовершеннолетние. Я бы сказал, что по всей видимости мы имеем дело с совершеннолетними!" — твердо сказал в эфире подследственный.

"Я очень много думал о том, почему со мной такое случилось, всякие теории заговора приходили в голову. Это большой шок как для моей семьи, так и для всех окружающих", — сказал мужчина. "В конце каникул мой сын стал говорить, что опасается идти в школу, ведь там начнут обзывать и презирать. И в самом деле был один эпизод, когда мне пришлось вмешаться, и до сих пор мальчик боится смотреть новости и проходить мимо газетных киосков — вдруг увидит лицо отца и соответствующий текст. Не знаю, как это повлияет на его психику. Я сам пойду к психотерапевту, ребенку тоже забронировали время".

Что касается сексуальных домогательств к несовершеннолетнему, то Лоосар эти обвинения полностью отрицает. Речь идет о подружке моего сына, которая приходила к нам играть с 2014 года до момента подачи жалобы. Мне предъявили обвинение, что я ее трогал. Это не соответствует действительности! У нас очень дружелюбное окружение, к нам постоянно ходят играть дети из других семей, мой мальчик ходит играть в другие дворы. Когда двор полон детей, то частенько играю вместе с ними, боремся, возимся… Физический контакт с детьми всё время присутствует. У нас семья, где обнимаются, наш физический контакт происходит не с сексуальными целями!"

По словам Лоосаара, он связался с самыми близкими соседями в тот же день когда полиция произвела обыск. "После того, как прозвучал выстрел в прессе, то есть 22 декабря, мы пошли в торговый центр Кристийне покупать рождественские подарки, и когда уже выходили, навстречу зашла женщина и за ней девочка 5-6 лет. Женщина сразу же бросилась к дочке и отшатнулась от меня в сторону. В тот день ко мне стали относиться как к прокаженному. Я очень благодарен тем, кто не оставил меня без работы, но тем не менее 99% работы ушло. Теперь жена содержит семью", — грустно констатирует музыкант и добавляет, что встал на учет в Кассу по безработице.