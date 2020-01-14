14.01.2020, 19:26

Обвиняемый в педофилии эстонский музыкант: мой сын боится идти в школу! Выходом может стать отъезд из Эстонии

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Kroonika.ee
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Обвиняемый в педофилии эстонский музыкант: мой сын боится идти в школу! Выходом может стать отъезд из Эстонии
Kanal 2

Эстонский музыкант Венно Лоосаар, обвиненный в декабре прошлого года в хранении детской порнографии и домогательствах к ребенку, а также в незаконном владении оружием, впервые на публике объяснился по этой теме. Мужчина побывал в эфире программы "Õhtu" ("Вечер") на Kanal 2, где рассказал, как потрясли эти события его жизнь. "В мой дом ударила молния", — так описал он визит 22 января прошлого года полиции с обыском.

"Началось с того, что позвонили из полиции и сказали, что хотят прийти и проверить сейф для оружия. Так как у меня есть разрешение на оружие, то это стандартная процедура, и я сказал — заходите. На следующий день пришла полиция, я предъявил сейф, и оружие забрали. Тогда один из полицейских куда-то позвонил, после чего в комнату зашла группа людей, а один мужчина сказал, что я задержан и предъявил бумагу. Первой мыслью было: где-то наверное камера, и кто-то меня пытается разыграть", — описывает ситуацию Лоосаар.

"Когда я прочитал бумагу, меня спросили, понимаю ли, что там написано. Ответил, что ничего не понимаю. Затем попросили сообщить всё семье и отослать ее из дома, чтобы начать обыск. Обыскали дом, подвалы, пристройки, гаражи, сараи… Все время спрашивали, нужен ли мне адвокат. Я посчитал, что не нужен, — когда ты в шоке, когда тебе дают на подпись какие-то бумаги, сразу же не сообразишь! Забрали всё оружие, патроны, носители информации — настольный и портативный компьютер, планшет, 3 жестких диска, карты памяти, флешки, CD-диски.

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Затем в сопровождении двух мужчин усадили в машину и отвезли в отделение полиции Рахумяэ, дважды допросили, предупредили жену, что муж вечером может и не вернуться. Но всё-таки вечером я был уже дома", — вспоминает музыкант.

По его словам, все вещи ему вернули, кроме одного жесткого диска, на котором нашли фотографии и видеофайлы, где "вероятно были изображены несовершеннолетние". "Детское порно — это звучит громко. Но это не так! До понедельника прошлой недели ни я, ни мой адвокат даже не знали, о каких видео и фото идет вообще речь! Фотографии оказались на жестком диске с дисков, которые я когда-то купил и точно не знал, какие материалы там находятся. Когда под бдительным оком прокурора мы смогли их просмотреть, то я бы не осмелился утверждать, что там изображены несовершеннолетние. Я бы сказал, что по всей видимости мы имеем дело с совершеннолетними!" — твердо сказал в эфире подследственный.

"Я очень много думал о том, почему со мной такое случилось, всякие теории заговора приходили в голову. Это большой шок как для моей семьи, так и для всех окружающих", — сказал мужчина. "В конце каникул мой сын стал говорить, что опасается идти в школу, ведь там начнут обзывать и презирать. И в самом деле был один эпизод, когда мне пришлось вмешаться, и до сих пор мальчик боится смотреть новости и проходить мимо газетных киосков — вдруг увидит лицо отца и соответствующий текст. Не знаю, как это повлияет на его психику. Я сам пойду к психотерапевту, ребенку тоже забронировали время".

Что касается сексуальных домогательств к несовершеннолетнему, то Лоосар эти обвинения полностью отрицает. Речь идет о подружке моего сына, которая приходила к нам играть с 2014 года до момента подачи жалобы. Мне предъявили обвинение, что я ее трогал. Это не соответствует действительности! У нас очень дружелюбное окружение, к нам постоянно ходят играть дети из других семей, мой мальчик ходит играть в другие дворы. Когда двор полон детей, то частенько играю вместе с ними, боремся, возимся… Физический контакт с детьми всё время присутствует. У нас семья, где обнимаются, наш физический контакт происходит не с сексуальными целями!"

По словам Лоосаара, он связался с самыми близкими соседями в тот же день когда полиция произвела обыск. "После того, как прозвучал выстрел в прессе, то есть 22 декабря, мы пошли в торговый центр Кристийне покупать рождественские подарки, и когда уже выходили, навстречу зашла женщина и за ней девочка 5-6 лет. Женщина сразу же бросилась к дочке и отшатнулась от меня в сторону. В тот день ко мне стали относиться как к прокаженному. Я очень благодарен тем, кто не оставил меня без работы, но тем не менее 99% работы ушло. Теперь жена содержит семью", — грустно констатирует музыкант и добавляет, что встал на учет в Кассу по безработице.

"Ходил смотреть, что предлагают, и… отлично бы справился с работой дворника. И Министерство юстиции ищет советника", — печально шутит музыкант. "Мне всё равно куда идти — меня и мою семью везде знают. Может быть выходом будет лишь уехать из Эстонии", — добавил он более серьезным тоном.

Адвокат обвиняемого, который тоже пришел в студию на защиту Лоосаара, привел несколько доводов, почему Венно Лоосаар не вписывается в стереотип педофила. "Люди с такими наклонностями обычно всегда в поиске. У него нет ничего такого. На этих фотографиях может быть 17-летний или 23-летний. Венно — человек общественный, с неизвестными людьми таких вещей никогда не произошло бы", — заметил адвокат.

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