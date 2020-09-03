03.09.2020, 13:10

Обвиняемый в коррупции экс-глава Таллиннского порта тяжело болен и хочет избежать суда


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Tallinna Sadama kohtuasi
Tallinna Sadama kohtuasiFoto: Madis Veltman

В среду прошло первое после летнего перерыва заседание по уголовному делу Таллиннского порта, на котором успели рассмотреть лишь одно ходатайство. Один из ключевых фигурантов крупнейшего коррупционного процесса в истории Эстонии, обвиняемый в получении взятки в 3,5 млн евро Аллан Кийль просит завершить производство в отношении него в связи с тяжелой болезнью.

В рамках крупнейшего в истории Эстонии коррупционного дела под суд отданы экс-директора Таллиннского порта Айн Кальюранд и Аллан Кийль за взятку в крупном размере и отмывание денег. Последнего обвиняют в требовании рекордной — в 3,5 миллионов евро — взятки за заказ у турецкой стороны двух паромов.

Теперь же Кийль ходатайствует о завершении своего уголовного дела, так как он тяжело и неизлечимо болен. Адвокат Кийля не может раскрыть точные детали болезни, но подтверждает, что она неизлечима. В связи с болезнью Кийль не в состоянии принимать участие в судебном процессе и нести наказание.

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В своем ходатайстве адвокат ссылается на Пенитенциарный кодекс, который подразумевает освобождение от суда лица из-за неизлечимой тяжелой болезни. Данное ходатайство также подразумевает освобождение от ареста недвижимость Кийля, которая находится под арестом еще с 2015 года.

О болезни Кийля стало известно в июне, вследствие чего последнее заседание перед летним перерывом пришлось отменить, объясняет адвокат.

На следующем заседании Государственная прокуратура должна представить свою точку зрения по поводу данного ходатайства, после чего суд вынесет свое решение.

Подробнее о уголовном деле Таллиннского порта можете прочитать здесь.

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