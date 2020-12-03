Обвиняемый в госизмене Сергей Лыхмус предстанет завтра во Пскове перед судом

Ранее СМИ сообщали о том, что Сергей Лыхмус имеет двойное гражданство — России и Эстонии.

Ранее Delfi писал со ссылкой на "Псковскую губернию", что, как отмечается в карточке дела, 13 августа Лыхмус был заключен под стражу на два месяца. В пресс-службе Лефортовского суда отказались комментировать информацию, что Сергей Лыхмус проживает в городе Печоры Псковской области.

По информации ”Псковской губернии”, которую подтвердили знакомые Лыхмуса, это касается жителя Печор Псковской области. Лыхмус окончил псковский юридический институт ФСИН РФ в 2011 году. Родственники Лыхмуса отказались комментировать информацию и закрыли свои аккаунты ”Вконтакте”.

Если вина Лыхмуса будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

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