Обвиняемые в масштабной торговле фентанилом братья Кярберги пошли на соглашение с прокуратурой

Братьев Кярбергов обвиняют в масштабном бизнесе по продаже фентанила. В свое время у братьев было конфисковано количество наркотиков, способное вызвать наркотическое опьянение у 1,5 миллиона человек.

Согласно соглашению, как Паулю, так и Дмитрию будет назначено по семь лет тюремного заключения. Также они должны в ходе замены имущества заплатить 260 000 евро, которые нужно вернуть Департаменту полиции и погранохраны

По состоянию на вчерашний день, 100 000 евро уже было переведено прокуратуре, оставшуюся сумму в 160 000 евро нужно заплатить в течение трех месяцев.

Кроме того, у Пауля конфискуют полученные преступным путем 1500 евро и наручные часы, а также с него взимают 174 000 евро. На данный момент эта сумма арестована на его банковском счету, а на его недвижимость установлена ипотека.

Та же история и с Дмитрием, чье имущество также арестовано — например, целый арсенал оружия. Решение суда будет вынесено 3 сентября.

Сам Пауль Кярберг говорит, что доволен результатом.

В январе 2017 года началась полицейская операция, результат которой власти позднее описали в СМИ как "фантастический". Продолжавшаяся около полугода операция слежки завершилась в последние дни июля, когда братьев Дмитрия и Пауля Кярбергов задержали в качестве подозреваемых в масштабном наркобизнесе. Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.