Обвиняемому в убийстве музыканта Райво Рятте грозит семь лет тюрьмы

В ходе прений сторон окружной прокурор Келли Круузимяги в четверг, 5 марта, потребовала признать Шмутова виновным в убийстве и приговорить его к семи годам лишения свободы. Сам Шмутов заявил, что не считает себя виновным, а адвокаты обвиняемого попросили судью оправдать своего подзащитного.

"Суд вынесет решение 24 апреля", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

По оценке Пыхьяской окружной прокуратуры, летом 2018 года Карел Шмутов намеренно сбил на автомобиле Рятте, в результате чего последний скончался.

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