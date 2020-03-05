Обвиняемому в убийстве музыканта Райво Рятте грозит семь лет тюрьмы
В Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, в котором 27-летнего Карела Шмутова обвиняют в убийстве музыканта Райво Рятте, или Кыммара, сообщает RusERR.
В Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение уголовного дела, в котором 27-летнего Карела Шмутова обвиняют в убийстве музыканта Райво Рятте, или Кыммара, сообщает RusERR.
В ходе прений сторон окружной прокурор Келли Круузимяги в четверг, 5 марта, потребовала признать Шмутова виновным в убийстве и приговорить его к семи годам лишения свободы. Сам Шмутов заявил, что не считает себя виновным, а адвокаты обвиняемого попросили судью оправдать своего подзащитного.
"Суд вынесет решение 24 апреля", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.
По оценке Пыхьяской окружной прокуратуры, летом 2018 года Карел Шмутов намеренно сбил на автомобиле Рятте, в результате чего последний скончался.
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