Обвинения в отмывании денег лишили эстонскую бизнес-леди дара речи

"Я не верю и не хочу верить, что работники предприятия занимались такими подозрительными сделками", - прокомментировала задержанная полицией женщина.

По ее словам, она вовсе лишилась дара речи после признания ее подозреваемой в присвоении 8 миллионов евро.

"Это были деньги, находящиеся на счету в одном корреспондентском банке, который Латвийское бюро данных по отмыванию денег заморозило после того, как Финансовая инспекция Эстонии лишила нас лицензии на деятельность. Мы хотели эти деньги вернуть клиенту, но не смогли", - пояснила Ярвисте.

Подробнее читайте в Äripäev.

Прокуратура и Центральная криминальная полиция сообщили сегодня, что в понедельник, 9 декабря, задержали в связи с подозрением в отмывании денег трех сотрудников фирмы GFC Good Finance Company AS, два из которых позже были арестованы с санкции Харьюского уездного суда. Одному задержанному - председателю правления компании Тийу Ярвисте (она владеет 90,4% акций) предъявлено обвинение в попытке присвоения средств.

Финансовая инспекция приостановила деятельность фирмы еще весной из-за нарушений, касающихся отмывания денег. Ярвисте обещала подать на инспекцию в суд.