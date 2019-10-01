Обвинение: экс-министр Марти Куузик повредил здоровье жены минимум на четыре недели

Согласно обвинительному заключению, Куузик совершил преступление, находясь в близких отношениях, и своими действиями вызвал расстройство здоровья пострадавшей, длившееся по меньшей мере четыре недели.

В случае признания виновным, подсудимому грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее прокуратура не оглашала информацию, в чем именно состоит преступление Куузика.

Напомним, что член EKRE Марти Куузик весной этого года ушел с поста министра, когда издания Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht и Delfi написали, что он сломал своей супруге руку. По словам экс-министра, разговоры о его насильственных действиях не соответствуют истине.