Обвинение: экс-министр Марти Куузик повредил здоровье жены минимум на четыре недели

Согласно обвинительному заключению, Куузик совершил преступление, находясь в близких отношениях, и своими действиями вызвал расстройство здоровья пострадавшей, длившееся по меньшей мере четыре недели.
В случае признания виновным, подсудимому грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее прокуратура не оглашала информацию, в чем именно состоит преступление Куузика.
Напомним, что член EKRE Марти Куузик весной этого года ушел с поста министра, когда издания Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и Delfi написали, что он сломал своей супруге руку. По словам экс-министра, разговоры о его насильственных действиях не соответствуют истине.
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