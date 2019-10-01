01.10.2019, 21:47

Обвинение: экс-министр Марти Куузик повредил здоровье жены минимум на четыре недели

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rus.delfi.ee
EST 16
Marti Kuusik
Marti KuusikFoto: Ilmar Saabas

Бывший министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (49) пойдет под суд по обвинению в нанесении физического вреда при отягчающих обстоятельствах, пишет Eesti Ekspress.

Согласно обвинительному заключению, Куузик совершил преступление, находясь в близких отношениях, и своими действиями вызвал расстройство здоровья пострадавшей, длившееся по меньшей мере четыре недели.

В случае признания виновным, подсудимому грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее прокуратура не оглашала информацию, в чем именно состоит преступление Куузика.

Напомним, что член EKRE Марти Куузик весной этого года ушел с поста министра, когда издания Eesti Eks­press, Eesti Päevaleht и Delfi написали, что он сломал своей супруге руку. По словам экс-министра, разговоры о его насильственных действиях не соответствуют истине.

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