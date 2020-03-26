Обозвавший полицейских обезьянами нарушитель ПДД выиграл суд

То, что "менты — обезьяны", по мнению Рейнока, "общеизвестный народный факт, фольклор". Мужчина посчитал, что если он обозвал поймавших его на нарушении правил дорожного движения патрульных полицейских обезьянами, те должны были бы сами подать на него заявление.
Й. П. признался, что выражения и поведение Рейнока задели его честь, достоинство и внутреннее чувство справедливости. Судья также призвал Рейнока к порядку, посчитав, что такой презрительный и уничижительный тон неуместен.
Тем не менее Харьюский уездный суд в декабре решил, что жалобу Рейнока следует удовлетворить и делопроизводство о проступке прекратить. Хотя отношение мужчины к полицейским было и по мнению суда крайне неуважительным, циничным и заслуживающим порицания, суд все-таки посчитал, что оскорбления не были напрямую в адрес Й. П.
Суд констатировал, что общеизвестно, что многие люди относятся к деятельности полиции крайне негативно, критически и зачастую полицейская организация и работающие в ней чиновники могут необоснованно подвергаться оскорбительной или унизительной критике. В то же время, по мнению суда, желанием законодателя не было наказывать каждого человека, который необоснованно выражает свое негативное отношение к полиции.
Ранее Рейнок еще называл полицейских чиновников "п*дорами" и "неграми".
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