Обозвавший полицейских обезьянами нарушитель ПДД выиграл суд

Харьюский уездный суд решил, что хотя 33-летний Альвар Рейнок обозвал полицейских обезьянами, тем не менее это не оскорбление в отношении конкретного полицейского чиновника, пишет Eesti Ekspress.
Следователь Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны инициировал в отношении Рейнока делопроизводство о проступке в октябре прошлого года и оштрафовал мужчину за оскорбление представителя власти на 160 евро. Грубое неуважение Рейнок продемонстрировал по меньшей мере два раза. В первый раз он обозвал полицейских "обезьянами" и "какой-то стаей обезьян" в мае 2019 года, когда его задержали за нарушение правил дорожного движения.
Во второй раз те же выражения прозвучали из его уст в адрес полицейских в августе того же года на судебном заседании, где обсуждали нарушение Рейнока. На заседании в качестве представителя полиции присутствовал Й. П., который почувствовал себя в тот момент при исполнении служебных обязанностей оскорбленным, на базе чего и инициировали делопроизводство о проступке.
Рейнок не был с этим согласен. Он потребовал через суд закрыть дело о проступке и оправдать его. В жалобе мужчина сослался на то, что по закону наказуемо оскорбление в отношении конкретного представителя власти при исполнении его служебных обязанностей, а не "общие мнения или убеждения в адрес группы лиц или учреждения". В последнем случае у оскорбления отсутствует конкретная цель. Рейно привел в пример, что нельзя наказать и на основании выражений, мнений или убеждений, что "люди — дураки", "менты — говнюки", "женщины — ведьмы" или "политики — негодяи". Мужчина сообщил, что его "не колышет", почувствовал ли Й. П. себя оскорбленным. Оскорбительная лексика, по его оценке, не равносильна оскорблению должностного лица.
То, что "менты — обезьяны", по мнению Рейнока, "общеизвестный народный факт, фольклор". Мужчина посчитал, что если он обозвал поймавших его на нарушении правил дорожного движения патрульных полицейских обезьянами, те должны были бы сами подать на него заявление.
Й. П. признался, что выражения и поведение Рейнока задели его честь, достоинство и внутреннее чувство справедливости. Судья также призвал Рейнока к порядку, посчитав, что такой презрительный и уничижительный тон неуместен.
Тем не менее Харьюский уездный суд в декабре решил, что жалобу Рейнока следует удовлетворить и делопроизводство о проступке прекратить. Хотя отношение мужчины к полицейским было и по мнению суда крайне неуважительным, циничным и заслуживающим порицания, суд все-таки посчитал, что оскорбления не были напрямую в адрес Й. П.
Суд констатировал, что общеизвестно, что многие люди относятся к деятельности полиции крайне негативно, критически и зачастую полицейская организация и работающие в ней чиновники могут необоснованно подвергаться оскорбительной или унизительной критике. В то же время, по мнению суда, желанием законодателя не было наказывать каждого человека, который необоснованно выражает свое негативное отношение к полиции.
Ранее Рейнок еще называл полицейских чиновников "п*дорами" и "неграми".
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