Обозвавший полицейских обезьянами нарушитель ПДД выиграл суд

Следователь Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны инициировал в отношении Рейнока делопроизводство о проступке в октябре прошлого года и оштрафовал мужчину за оскорбление представителя власти на 160 евро. Грубое неуважение Рейнок продемонстрировал по меньшей мере два раза. В первый раз он обозвал полицейских "обезьянами" и "какой-то стаей обезьян" в мае 2019 года, когда его задержали за нарушение правил дорожного движения.

Во второй раз те же выражения прозвучали из его уст в адрес полицейских в августе того же года на судебном заседании, где обсуждали нарушение Рейнока. На заседании в качестве представителя полиции присутствовал Й. П., который почувствовал себя в тот момент при исполнении служебных обязанностей оскорбленным, на базе чего и инициировали делопроизводство о проступке.

Рейнок не был с этим согласен. Он потребовал через суд закрыть дело о проступке и оправдать его. В жалобе мужчина сослался на то, что по закону наказуемо оскорбление в отношении конкретного представителя власти при исполнении его служебных обязанностей, а не "общие мнения или убеждения в адрес группы лиц или учреждения". В последнем случае у оскорбления отсутствует конкретная цель. Рейно привел в пример, что нельзя наказать и на основании выражений, мнений или убеждений, что "люди — дураки", "менты — говнюки", "женщины — ведьмы" или "политики — негодяи". Мужчина сообщил, что его "не колышет", почувствовал ли Й. П. себя оскорбленным. Оскорбительная лексика, по его оценке, не равносильна оскорблению должностного лица.