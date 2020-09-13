Обещают любовь, суперинвестиции, домашних животных. Иностранные мошенники действуют в Эстонии почти безнаказанно

Самые распространенные схемы связаны с инвестированием, покупкой домашних животных и поисками любви. В случае инвестиционного мошенничества жертве звонит человек, который предлагает подозрительно хороший способ заработка денег. В случае домашних животных выманивают деньги объявлениями, в которых предлагают фиктивных животных по выгодной цене, но при совершении сделки добавляют еще всевозможные платы. С любовными мошенниками люди обычно знакомятся в интернете, где их сначала одурманивают сладкими речами, но вскоре хотят денег.

По статистике при любовном мошенничестве обманывают главным образом женщин, но, очевидно, мужчины стыдятся признаться в том, что были обмануты. Около трети жертв зарегистрированных случаев — женщины в возрасте 40-50 лет с высшим образованием. Более половины из них живут в Таллинне.

Ставший жертвой инвестиционного мошенничества в ноябре прошло года житель Рапламаа лишился более полумиллиона евро. Русскоязычный мужчина предложил ему по телефону возможность инвестирования. Он по требованию и под руководством двух человек перевел деньги на иностранный счет, к которому он сам больше доступа не имел. Делопроизводство по этому случаю ведется.

Также зарегистрирован случай, когда человек в течение трех месяцев перевел мошенникам для так называемых инвестиций более 70 000 евро. Во многих случаях ущерб составляет в районе 40 000–50 000 евро. Иногда бывает, что человек после первого платежа понимает мошенническую схему и ущерб ограничивается 200–300 евро.

По-прежнему самая распространенная схема такова, что с людьми связываются по телефону и предлагают им возможность инвестирования с большой производительностью. Жертву направляют на веб-страницу, где она оставляет свои контактные данные. Затем с человеком уже связываются и инструктируют, как и куда он должен перевести деньги, или завладевают его компьютером через программы удаленного управления AnyDesk или TeamViewer.

"Из этих случаев большинство в этом году были такие, когда человек стал жертвой увиденной в социальной сети рекламы или нашел в социальной сети человека, который советует жертве хорошие возможности заработка, которые оказываются мошенничеством", — пояснил следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры по особым делам о мошенничестве и экономических преступлениях Маргус Семенов. Он сказал, что полиция каждую неделю получает сообщения о звонивших по телефону "маклерах", которые предлагали возможности инвестирования.