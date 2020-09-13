Обещают любовь, суперинвестиции, домашних животных. Иностранные мошенники действуют в Эстонии почти безнаказанно(27)
Нахальные злоумышленники выманивают у доверчивых людей сотни тысяч евро, пишет Ärileht.
Нахальные злоумышленники выманивают у доверчивых людей сотни тысяч евро, пишет Ärileht.
Самые распространенные схемы связаны с инвестированием, покупкой домашних животных и поисками любви. В случае инвестиционного мошенничества жертве звонит человек, который предлагает подозрительно хороший способ заработка денег. В случае домашних животных выманивают деньги объявлениями, в которых предлагают фиктивных животных по выгодной цене, но при совершении сделки добавляют еще всевозможные платы. С любовными мошенниками люди обычно знакомятся в интернете, где их сначала одурманивают сладкими речами, но вскоре хотят денег.
По статистике при любовном мошенничестве обманывают главным образом женщин, но, очевидно, мужчины стыдятся признаться в том, что были обмануты. Около трети жертв зарегистрированных случаев — женщины в возрасте 40-50 лет с высшим образованием. Более половины из них живут в Таллинне.
Ставший жертвой инвестиционного мошенничества в ноябре прошло года житель Рапламаа лишился более полумиллиона евро. Русскоязычный мужчина предложил ему по телефону возможность инвестирования. Он по требованию и под руководством двух человек перевел деньги на иностранный счет, к которому он сам больше доступа не имел. Делопроизводство по этому случаю ведется.
Также зарегистрирован случай, когда человек в течение трех месяцев перевел мошенникам для так называемых инвестиций более 70 000 евро. Во многих случаях ущерб составляет в районе 40 000–50 000 евро. Иногда бывает, что человек после первого платежа понимает мошенническую схему и ущерб ограничивается 200–300 евро.
По-прежнему самая распространенная схема такова, что с людьми связываются по телефону и предлагают им возможность инвестирования с большой производительностью. Жертву направляют на веб-страницу, где она оставляет свои контактные данные. Затем с человеком уже связываются и инструктируют, как и куда он должен перевести деньги, или завладевают его компьютером через программы удаленного управления AnyDesk или TeamViewer.
"Из этих случаев большинство в этом году были такие, когда человек стал жертвой увиденной в социальной сети рекламы или нашел в социальной сети человека, который советует жертве хорошие возможности заработка, которые оказываются мошенничеством", — пояснил следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры по особым делам о мошенничестве и экономических преступлениях Маргус Семенов. Он сказал, что полиция каждую неделю получает сообщения о звонивших по телефону "маклерах", которые предлагали возможности инвестирования.
"О предлагающих возможности инвестирования по телефону мы знаем, что, очевидно, речь идет об управляемой из-за границы организованной деятельности. Даже если удается выяснить преступника, уголовное делопроизводство не гарантирует, что пострадавший получит свои деньги обратно, — сказал Пыхьяский окружной прокурор Юрген Хюва. — Упрощенно можно сказать, что поимка местного преступника вероятна, также предъявление обвинения и доведение до суда. А с преступниками из-за границы, к сожалению, очень маловероятно продвинуться так далеко".
Хюва пояснил, что при расследовании телефонного мошенничества первые шаги полиции и прокуратуры — установить передвижение денег и страну совершения преступления. Для этого делают распечатки звонков и собирают информацию в розыскном делопроизводстве.
"Зачастую речь идет о находящихся за границей преступниках и деньги тоже движутся на расположенные за границей счета. Здесь вступает в игру международное сотрудничество, где обмен информацией неизбежно занимает время и ресурс разных стран, чтобы заниматься отдельными случаями, очень ограничен, — описал он. — Важнее всего быстро установить передвижение денег. Пострадавшие же обращаются в полицию слишком поздно, потому что обычно преступники в течение нескольких дней уже переводят деньги на следующие счета". В случае наличия денег пытаются их арестовать, но это предполагает международное сотрудничество, и это часто занимает очень много времени. Если мошенничество обнаруживают достаточно быстро и деньги еще не исчезли с банковского счета человека, возможно отозвать платеж, но в других случаях деньги крайне сложно получить обратно.
По данным Департамента полиции и погранохраны, большая часть жертв мошенничества имеют средне-специальное или высшее образование. Более половины жертв инвестиционного мошенничества — в возрасте 50-69 лет и главным образом мужчины. Три четверти обманутых живут в Таллинне или в Нарве.
Распространены также мошенничества с продажей домашних животных. В их случае публикуют объявления о породистых собаках, щенках, бесплатных попугаях и т.п. Жертвы такого мошенничества — главным образом женщины в возрасте 20-29 лет. Более половины таких случаев мошенничества произошли в Харьюмаа.
По состоянию на август в этом году было зарегистрировано 19 случаев мошенничества с продажей домашних животных. Общая черта таких объявлений в том, что животное за границей и покупатель должен помимо стоимости животного заплатить также за курьерскую услугу, страховку, клетку и вакцины. Также представляющиеся в переписке хозяином собаки или представителем транспортной фирмы мошенники могут потребовать от покупателя штраф за неуплату или плату за содержание животного на карантине.
Сейчас рассматривают уголовное дело, где 35-летний мужчина из Харьюмаа нашел в интернете объявление о продаже щенка. Когда он перевел на французский счет продавца 300 евро, выяснилось, что щенок в Дании. Затем попросили 960 евро, чтобы вакцинировать щенка и приобрести ему ящик с кондиционером. Мужчина перевел деньги и на это. Далее попросили еще 1600 евро за страховку, но их пострадавший уже не заплатил, потому что деньги просили перевести на счет другого человека. Транспортная фирма не отвечает на звонки, и продавец юлит.
Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников отметил, что если объявление кажется подозрительным, всегда можно спросить совета у полиции. Например, недавно в Нарвское отделение полиции обратилась женщина, которая долго обменивалась письмами с якобы находящимся в Голландии человеком, у которого она хотела купить собаку. Когда разговор зашел о переводе денег, женщину насторожил тот факт, что данные банковского счета указывали на африканскую страну. "К счастью, перед переводом денег она решила посоветоваться с полицией, и все указывало на то, что речь идет о мошенниках", — отметил Масленников.
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