Обещали снять проклятие: мошенники выманили у пожилой женщины более 500 евро

Таким путем мошенницы выманили у женщины деньги и два золотых кольца на общую сумму около 540 евро.

Полиция отмечает, что подобные случаи можно предотвратить, объяснив своим пожилым родственникам, что именно является мошенничеством. Если кто-то приходит к вам домой и назойливо требует внимания или денег, то не стоит впускать таких людей в дом. Нужно тут же сообщить полиции по номеру 112.

Как сообщает полиция, похожие случаи, когда неизвестные говорящие по-русски женщины предлагали исцеление или благословение денег пожилым женщинам, проникали под этим предлогом домой и выманивали крупные суммы денег, были в прошлом и позапрошлом году в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве. Тогда одна мошенница подходила к пенсионеркам у аптек или магазинов, заводила разговор о здоровье, после чего к разговору присоединялась другая женщина и советовала воспользоваться услугами "целительницы", так как ей это якобы помогло. Женщины просили показать наличные деньги, чтобы их "благословить", после ухода мошенниц жертвы обнаруживали либо пропажу денег, либо то, что деньги были заменены на бумагу.

"Мошенники пытаются выманить деньги под разными предлогами. Просим рассказать своим пожилым о таких мошенничествах, а также сообщить в полиции, если кто-то сталкивался с похожими случаями или был свидетелем таких ситуаций в последние дни”, — говорит следователь Раквереского отделения полиции Лийви Рууто.

Людей, имеющих какую-либо информацию о подобных случаях, просят связаться с полицией по номеру 112 или э-почте liivi.ruuto@politsei.ee.

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