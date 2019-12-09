09.12.2019, 21:17

Новый поджог и тот же подозреваемый: задержан нарвский священник

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Новый поджог и тот же подозреваемый: задержан нарвский священник
Церковь в Нарва-ЙыэсууРоман Викулов

В воскресенье, 8 декабря, в Нарве подожгли частный дом на улице Йыэ, а 29 ноября в Нарва-Йыэсуу была подожжена пристройка к храму Казанской иконы Божией Матери. Полиция задержала подозреваемого в этих поджогах — 27-летнего священника Алексея Пидвысоцкого — и просит суд о его аресте, передает rus.err.ee.

По данным властей, он поджег дом, в котором находилась его 62-летняя мать, поставив тем самым жизнь женщины под угрозу.

Также мужчину подозревают в том, что в тот же день он украл чашу из богадельни на улице Раквере.

Пидвысоцкого подозревают в повреждении или уничтожении чужого имущества, причинении значительного ущерба.

В ноябре его не стали брать под стражу. Сейчас прокуратура намерена просить суд об аресте мужчины.

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