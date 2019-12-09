Новый поджог и тот же подозреваемый: задержан нарвский священник

По данным властей, он поджег дом, в котором находилась его 62-летняя мать, поставив тем самым жизнь женщины под угрозу.

Также мужчину подозревают в том, что в тот же день он украл чашу из богадельни на улице Раквере.

Пидвысоцкого подозревают в повреждении или уничтожении чужого имущества, причинении значительного ущерба.

В ноябре его не стали брать под стражу. Сейчас прокуратура намерена просить суд об аресте мужчины.