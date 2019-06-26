Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.
По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.
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