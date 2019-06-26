26.06.2019, 13:29

Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

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rus.delfi.ee
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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid
Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistidFoto: Tiit Blaat

По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.

Новость будет дополнена.

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