Новые подробности стрельбы в Теллискиви: пуля попала в еще одно такси

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Tulistamine Telliskivis, sündmuskohal töötavad kriminalistid Foto: Tiit Blaat

По имевшейся до настоящего момента информации в пятницу на улице Теллискиви Райво стрелял в двух таксистов. Однако выяснилось, что той ночью пуля попала в еще одно такси, проезжавшее мимо.