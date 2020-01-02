Новогодняя семейная ссора в Нарве закончилась смертью молодого мужчины

Идаская префектура передает, что 1 января в 2.40 ночи в полицию сообщили, что в одной из квартир дома по улице Юули 32-летний мужчина ведет себя агрессивно и провоцирует драку с 41-летней супругой и ее детьми — 21-летним и 18-летним молодыми людьми.

По предварительным данным, для успокоения мужчины три человека сели на него и сообщили о случившемся полиции. По приезду полиции выяснилось, что мужчина потерял сознание, полицейские до приезда скорой оказывали мужчине первую помощь.

Скорая отвезла пострадавшего в больницу, где он позже скончался. Для расследования обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следствие ведет Нарвское отделение полиции, руководит следствием Вируская окружная прокуратура.