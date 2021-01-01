Новогодняя ночь прошла у полиции в рабочем режиме: десятки случаев семейного насилия и перебравшие с алкоголем люди

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны майор полиции Райн Йыэвеэр сказал, что за прошедшие сутки по всей Эстонии полиция получила 56 вызовов, которые были связаны с насилием дома.

”Если в среднем в сутки полиции поступает примерно 30 вызовов о насилии дома, то в праздники, когда употребляется больше алкоголя, число таких вызовов заметно возрастает. Во многих случаях обе стороны конфликта настолько злоупотребили алкоголем, что поводом для ссоры становится что угодно. Например, в одной семье ссора между матерью и взрослым сыном о том, что смотреть по телевизору, дошла до рукоприкладства”, — рассказал Йыэвеэр.

Сообщение об одном из самых серьезных происшествий поступило утром 1 января из Ида-Вирумаа, где мужчина средних лет ударил ножом свою сожительницу. К счастью, полученное повреждение не было опасно для жизни, женщине помогли медики скорой помощи. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Также имели место конфликты между пьяными мужчинами в общественных местах.

”В единичных случаях для угроз был применен нож или другой колющий предмет, но полицейские быстро реагировали на такие ситуации и не было ни одного происшествия с тяжкими последствиями”, — отметил оперативный руководитель.

”В новогоднюю ночь полиция также получила десятки сообщений о взрослых и несовершеннолетних в тяжелом опьянении, которые не могли сами идти и лежали где-то в беспомощном состоянии. К счастью, прохожие таких людей замечали и вызывали помощь. Спасибо всем небезразличным людям!” — сказал Йыэвеэр.

Например, один вызов касался 17-летней девушки, которая из-за чрезмерного употребления алкоголя потеряла сознание и трудно дышала. Скорая отвезла ее в больницу и жизнь девушки вне опасности. Кроме переданных медикам пьяных людей, в безопасном ночлеге в вытрезвителе нуждалось 32 человека.

В разных местах Эстонии смотреть на салюты пришло в разы меньше людей по сравнению с предыдущими годами. В некоторых местах были все же большие компании, которые в праздничном настроении забывали о соблюдении дистанции. В таких случаях было достаточно обратить на это внимание и все ограничивалось беседой.