Новая схема обмана: мошенники от имени известных в Эстонии людей расставляют в Facebook свои сети

"От имени известных людей Эстонии в Facebook идет визуальная картинка якобы с прямого включения. Зрителям такой "live-трансляции" обещают подарить деньги, для чего нужно лишь угадать только одну комбинацию цифр.

Одним из наиболее узнаваемых элементов этой схемы является формат текста, который существенно отличается от обычного шрифта, а также несколько пробелов между буквами в имени человека.

Когда вы видите такую "прямую трансляцию" или подобное видео, сообщите об этом посте модераторам в Facebook, подав рапорт и пометив его как «спам».

Понятно, что никаких денег вам бесплатно никто не даст, но клюнув на удочку мошенника вы можете подарить свои деньги автору схемы.

На данный момент нам еще не поступала информация о таких "розыгрышах" в эстонских группах на русском языке, но если вы заметите данный обман и на русском языке, то пожалуйста сообщите в полицию", - предупреждает веб-констебль Яна Фролова.

В понедельник мы уже сообщали о создании фальшивого аккаунта президента Эстонии Керсти Кальюлайд, где была размещена вышеупомянутая числовая игра.

Скриншот / PPA

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