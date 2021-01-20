Новая схема! Mошенники пытаются получить доступ к счетам людей на порталах купли-продажи

Как поясняет полиция, с продавцом связываются через приложение WhatsApp и выражают желание приобрести предлагаемый им продукт или товар. Согласовав, что покупатель вносит залог.

Затем мошенник под видом покупателя, отправляет продавцу ссылку, которая, судя по логотипу, связана с порталом okidoki, и просит продавца ввести данные своей кредитной карты для получения денег. В результате потом продавец получит сообщение о том, что логин не удался и деньги потеряны.

Это хитрая схема, опасность которой трудно распознать, но для начала пользователю портала следует ознакомиться с условиями торговли на сайте.

Оплата залогом означает, что деньги будут зачислены на депозитный онлайн-счет до тех пор, пока покупатель не получит товар и не подтвердит это. Только затем сумма депозита будет переведена на счет продавца. Таким образом, в этой схеме сразу должно насторожить то, что продавцу отправляется ссылка для получения денег еще до того, как товар получен покупателем.

Во-вторых, не открывайте неизвестные ссылки. В случае оплаты депозитом деньги автоматически переводятся на банковский счет продавца после подтверждения покупателем, нет необходимости открывать какую-либо ссылку, отправленную другим лицом.

И, конечно, помните: если незнакомец просит реквизиты вашей банковской карты, то будьте уверены — здесь дело нечисто.

Фотографии взяты из ссылки, по которой вас просят щелкнуть, чтобы получить деньги, и из открытой формы, где вы можете ввести данные карты.