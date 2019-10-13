Новая практика полиции отправлять штрафы за превышение скорости в Эстонию почтой дает хорошие результаты

Yle пишет, что полиция начала отправлять эстонцам письма о штрафах за превышения скорости, зафиксированные фоторадарами, летом этого года.
По словам Пастерстейна, можно предположить, что с началом новой практики эстонцы стали ездить более аккуратно на дорогах Финляндии, ведь количество штрафов данной категории пошло на убыль в течение осени.
В общей сложности эстонцам до сих пор отправлено около 470 писем с уведомлением о зафиксированном в Финляндии превышении скорости.
По словам Пастерстейна, и россияне, и эстонцы исправно оплачивают все штрафы, полученные в Финляндии.
Следует отметить, что иностранцы в этом вопросе находятся в неравном положении, так как штрафы за превышения скорости, зафиксированные фоторадарами, могут получить лишь эстонцы и россияне. При нынешней системе штрафы гражданам других стран не отправляются.
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