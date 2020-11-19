19.11.2020, 08:29
Ночью в волости Йыхви загорелся дом. Людей пришлось срочно эвакуировать
Вчера в деревне Таммику в волости Йыхви загорелся дом.
Вчера в деревне Таммику в волости Йыхви загорелся дом.
18 ноября в 21:19 центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Таммику в волости Йыхви, где открытым пламенем горел жилой дом.
Спасатели отреагировали усиленным составом. В 22:47 началась эвакуация людей из близлежащих домов, поскольку из-за сильного ветра была вероятность, что огонь перекинется и туда. Через час людям разрешили вернуться в свои жилища, но рекомендовали не открывать окна и двери и выключить вентиляцию.
Окончательно пожар локализовали в 4:17.
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