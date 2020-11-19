Ночью в волости Йыхви загорелся дом. Людей пришлось срочно эвакуировать

18 ноября в 21:19 центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Таммику в волости Йыхви, где открытым пламенем горел жилой дом.

Спасатели отреагировали усиленным составом. В 22:47 началась эвакуация людей из близлежащих домов, поскольку из-за сильного ветра была вероятность, что огонь перекинется и туда. Через час людям разрешили вернуться в свои жилища, но рекомендовали не открывать окна и двери и выключить вентиляцию.

Окончательно пожар локализовали в 4:17.