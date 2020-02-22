Ночью в Валга зарезали 55-летнего мужчину

Подозреваемого в нападении с ножом 47-летнего мужчину задержал полицейский патруль поблизости от места происшествия.

Известно, что мужчины были знакомы между собой.

Все более точные обстоятельства случившегося выясняются. Начато уголовное делопроизводство.

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