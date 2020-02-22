22.02.2020, 09:05

Ночью в Валга зарезали 55-летнего мужчину

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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Сегодня ночью в 2:47 в Центр тревоги сообщили, что в Валга на улице Сави один мужчина ударил другого ножом. Тяжело раненный 55-летний мужчина умер в больнице.

Подозреваемого в нападении с ножом 47-летнего мужчину задержал полицейский патруль поблизости от места происшествия.

Известно, что мужчины были знакомы между собой.

Все более точные обстоятельства случившегося выясняются. Начато уголовное делопроизводство.

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