Ночью в Валга зарезали 55-летнего мужчину

Сегодня ночью в 2:47 в Центр тревоги сообщили, что в Валга на улице Сави один мужчина ударил другого ножом. Тяжело раненный 55-летний мужчина умер в больнице.
Подозреваемого в нападении с ножом 47-летнего мужчину задержал полицейский патруль поблизости от места происшествия.
Известно, что мужчины были знакомы между собой.
Все более точные обстоятельства случившегося выясняются. Начато уголовное делопроизводство.
Вы даже не представляете, где сейчас живет Наина Ельцина
Почему собаке не место в квартире: что обнаружили ученые
Наклейка «рыбка» на багажнике: Что означает и зачем она нужна?
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом