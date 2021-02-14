Ночью в результате ДТП полностью сгорел автомобиль

Полицейские предполагают, что ДТП могло произойти между 4:00 и 8:30, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции, уточнив, что точное время инцидента на 7-м километре дороги Лопа-Эрикюла устанавливается.

По предварительным данным, поворачивавший направо легковой автомобиль Audi A6 выехал с проезжей части и врезался в дерево, а в результате инцидента машина загорелась и была полностью уничтожена огнем.

Владелец машины, 24-летний мужчина, был доставлен в Вильяндискую больницу. Находился ли именно он за рулем и имелись ли в автомобиле пассажиры, пока не установлено.

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