Ночью на борту Silja Europa были найдены два трупа

Первый труп был найден около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было, вскрытие объяснит причину смерти.

Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.

Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.