20.10.2019, 14:32
Ночью на борту Silja Europa были найдены два трупа
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
Первый труп был найден около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было, вскрытие объяснит причину смерти.
Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.
Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.
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