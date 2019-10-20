Ночью на борту Silja Europa были найдены два трупа

Первый труп был найден около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было, вскрытие объяснит причину смерти.

Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.

Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.

Как передает портал Yle, По словам начальника пресс-службы Tallink Silja Марики Нёйд, одного из умерших нашли в каюте, когда паром находился в порту Таллинна. На место вызвали полицию и скорую помощь.

"Вероятно, что речь идет о случайности, умершие не находились в одной компании", - cказал Нёйд.

Паром смог продолжить свой путь в Хельсинки по расписанию в 12.30.