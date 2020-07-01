Ночная полицейская операция: преступники ограбили заправку в Вильяндимаа, их задержали в Пярну вместе с наживой
Лыунаская префектура сообщила о ночном происшествии. В 4:30 поступил вызов из Вильяндимаа, где преступники проникли в заправку в деревне Камара. Местные жители помогли полиции задержать преступников вместе с украденным.
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