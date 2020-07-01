Ночная полицейская операция: преступники ограбили заправку в Вильяндимаа, их задержали в Пярну вместе с наживой

"Дверь заправки сломали, сигареты и коробку с кофейными стаканчиками забрали, а самих преступников нигде нет. Мы получили от местных жителей и с камеры видеонаблюдения заправки необходимую информацию и запустили полицейскую операцию для поимки подозреваемых", — сообщила Лыунаская префектура.

Чуть позже 8 часов утра полиции удалось поймать троих подозреваемых на разыскиваемом автомобиле на Таллиннском шоссе в Пярну. Украденный товар был с ними.

Подозреваемых доставили в участок и завели уголовное дело.

Лыунаская префектура благодарит жителей Вильяндимаа, которые заметили на месте происшествия важные детали и помогли полицейской операции.