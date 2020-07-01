01.07.2020, 15:03

Ночная полицейская операция: преступники ограбили заправку в Вильяндимаа, их задержали в Пярну вместе с наживой


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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Лыунаская префектура сообщила о ночном происшествии. В 4:30 поступил вызов из Вильяндимаа, где преступники проникли в заправку в деревне Камара. Местные жители помогли полиции задержать преступников вместе с украденным.

"Дверь заправки сломали, сигареты и коробку с кофейными стаканчиками забрали, а самих преступников нигде нет. Мы получили от местных жителей и с камеры видеонаблюдения заправки необходимую информацию и запустили полицейскую операцию для поимки подозреваемых", — сообщила Лыунаская префектура.

Чуть позже 8 часов утра полиции удалось поймать троих подозреваемых на разыскиваемом автомобиле на Таллиннском шоссе в Пярну. Украденный товар был с ними.

Подозреваемых доставили в участок и завели уголовное дело.

Лыунаская префектура благодарит жителей Вильяндимаа, которые заметили на месте происшествия важные детали и помогли полицейской операции.

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