Ни стыда, ни совести! У кого-то хватило ума сжечь игровой домик в детском саду Пайде

Власти Пайде сообщили на своей странице в Facebook о том, что в ночь на 28 апреля на территории детского сада Lillepai кто-то сжег игровой домик.

Всех, кто видел, как это произошло, или что-то знает об этом, просят связаться с руководством детсада или с полицией.