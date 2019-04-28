28.04.2019, 14:56
Ни стыда, ни совести! У кого-то хватило ума сжечь игровой домик в детском саду Пайде(1)
В ночь на воскресенье у кого-то поднялась рука на то, чтобы сжечь игровой домик в детском саду Пайде.
В ночь на воскресенье у кого-то поднялась рука на то, чтобы сжечь игровой домик в детском саду Пайде.
Власти Пайде сообщили на своей странице в Facebook о том, что в ночь на 28 апреля на территории детского сада Lillepai кто-то сжег игровой домик.
Всех, кто видел, как это произошло, или что-то знает об этом, просят связаться с руководством детсада или с полицией.
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