28.04.2019, 14:56

Ни стыда, ни совести! У кого-то хватило ума сжечь игровой домик в детском саду Пайде

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rus.delfi.ee
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Ни стыда, ни совести! У кого-то хватило ума сжечь игровой домик в детском саду Пайде
Foto: Facebook: Paide linn

В ночь на воскресенье у кого-то поднялась рука на то, чтобы сжечь игровой домик в детском саду Пайде.

Власти Пайде сообщили на своей странице в Facebook о том, что в ночь на 28 апреля на территории детского сада Lillepai кто-то сжег игровой домик.

Всех, кто видел, как это произошло, или что-то знает об этом, просят связаться с руководством детсада или с полицией.

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