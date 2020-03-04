Невероятное везение: в Вильяндимаа человек чудом не пострадал при взрыве газового баллона

Спасатели установили, что редуктор баллона был установлен неправильно, что привело к утечке газа, которая в свою очередь завершилась неожиданным взрывом на кухне. В результате взрыва разбилось расположенное в жилой комнате окно.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал, даже человек, находившийся на момент взрыва на кухне, что, по словам старшего оперативного дежурного Вильянди Иво Пийра, очень удивительно.

При проверке безопасности остальных квартир в одной из них был зафиксирован высокий уровень углекислого газа. Выяснилось, что в закрытой на заслонку печи горят дрова. Спасатели открыли заслонку, чем с большой долей вероятности спасли жизнь пожилой хозяйки квартиры. Ее сын в ответ на это пообещал купить матери датчик угарного газа.

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